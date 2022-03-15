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Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция

Авджылар, Турция
от
€364,346
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13
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О комплексе

Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстетичная архитектура, просторные типы квартир.

В проекте к услугам жильцов есть:

  • Ботанические сады
  • Ландшафтная зона
  • Игровые площадки для детей
  • Зоны отдыха
  • Спортзал
  • Беседки
  • Плавательный бассейн
  • Крытая и открытая парковка
  • Пешеходные дорожки
  • Круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки
  • Ламинированные полы
  • Теплоизоляция
  • Мульти-сплит системы кондиционеров
  • Звукоизоляция
  • Система генератора горячей воды (подстанция)
  • Генератор во всех местах общего пользования и квартирах
  • Водная система для ландшафта
  • Кабельное телевидение
Расположение и объекты поблизости

В радиусе нескольких километров находятся университеты и школы, больницы с качественным медицинским обслуживанием, торговые центры, рестораны, кафе. С проектом Стамбульского канала этот регион станет новым центром жизни Стамбула, а спрос на недвижимость еще больше возрастет. Все эти преимущества привлекают в регион иностранных инвесторов и быстро увеличивают инвестиционную ценность.

  • Автобусная остановка - 200 м
  • Ж/д станция - 1,8 км
  • Ближайший парк - 4 км
  • Аквапарк - 5 км
  • Олимпийский стадион Ататюрка - 7 км
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция

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Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
€364,346
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