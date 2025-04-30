Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.

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Проект расположенный на площади 21.700 м2, 70% комплекс занемае зеленые насаждения, состоит из семи 6-и этажных блоков, всего 181 квартира различной планировки 2+1 до 5+1 и 11 трехуровневых вилл.
Все квартиры и виллы сдаются с полной отделкой, оборудованным санузлом и встроенной кухней.
Окончание строительства: октябрь 2026 года.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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