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Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.

Авджылар, Турция
от
$435,000
BTC
5.1742384
ETH
271.2039567
USDT
430 077.7600364
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26132
ID новостройки на Realting
In CRM: 1155
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Авджылар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Проект расположенный на площади 21.700 м2, 70% комплекс занемае зеленые насаждения, состоит из семи 6-и этажных блоков, всего 181 квартира различной планировки 2+1 до 5+1 и 11 трехуровневых вилл.

Все квартиры и виллы сдаются с полной отделкой, оборудованным санузлом и встроенной кухней.

Окончание строительства: октябрь 2026 года.


Инфраструктура:

  • Круглосуточная охрана
  • Закрытый бассейн
  • Детская площадка
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-центр
  • Прогулочная зона
  • Парковочное место и склад


Прекрасное расположение:

  • Метро - 10 минут
  • Линия E5 - 10 минут
  • Озеро Кючюкчекмедже - 5 минут
  • Больница - 5 минут
  • Университет - 7 минут


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Авджылар, Турция

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Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Авджылар, Турция
от
$435,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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