Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

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Недвижимость находится в 3 минутах от автомагистрали ТЕМ, рядом с железнодорожной линией и линией метро, что обеспечивает легкий доступ в любую точку города, а также к мосту Султана Селима Явуза и аэропорту Стамбула.
Местонахождение на карте
Авджылар, Турция
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В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, кинотеатр и т. д.
В комплексе здание с апартаментами с 1 спальней.
Особенности квартир
Характеристика квартир:
Подвесной потолок
Кухонный гарнитур
Шкаф …
Проект премиум-класса на первой береговой линии в живописном районе Кестель. Этот уникальный комплекс создан для тех, кто мечтает просыпаться под звуки волн и любоваться потрясающим видом на море из окон своей квартиры.
Комплекс состоит из одного блока с 40 просторными квартирами различных п…
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном и аквапарком, ресторанами и кафе и барами, парковкой, сауной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном шаге от моря, в живописном районе Мерсина