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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция

Авджылар, Турция
от
$313,038
;
14
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Описание Описание
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ID: 26291
ID новостройки на Realting
In CRM: 2457998
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Авджылар

О комплексе

Особенности проекта:

  • зеленые зоны
  • пешеходные дорожки
  • велосипедные дорожки
  • беседки
  • декоративные бассейны
  • фитнес-центр
  • турецкая баня
  • бильярд
  • настольный теннис
  • тренажерный зал
  • крытый бассейн
  • 3 детские площадки
  • теннисный корт
  • 2 футбольных поля
  • волейбольные и баскетбольные площадки
  • парковка
  • охрана
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 3 минутах от автомагистрали ТЕМ, рядом с железнодорожной линией и линией метро, что обеспечивает легкий доступ в любую точку города, а также к мосту Султана Селима Явуза и аэропорту Стамбула.

Местонахождение на карте

Авджылар, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$313,038
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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