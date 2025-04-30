Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция

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Недвижимость находится в 3 минутах от автомагистрали ТЕМ, рядом с железнодорожной линией и линией метро, что обеспечивает легкий доступ в любую точку города, а также к мосту Султана Селима Явуза и аэропорту Стамбула.
Местонахождение на карте
Авджылар, Турция
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