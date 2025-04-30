Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция

Оба, Турция

мы рады предложить эту новостройку в центре Алании Оба рядом со всем Почему мы любим эту недвижимость?Самым важным моментом на рынке недвижимости является месторасположение. Эта недвижимость невыносимо расположена в Оба, Аланья. Всего в нескольких шагах от центра Оба, престижного жилого райо…