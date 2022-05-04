  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Avcilar Istanbul Apartments Compound

Avcilar Istanbul Apartments Compound

Авджылар, Турция
от
€198,673
;
5
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными. Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула. Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Мерсин, Турция
от
€59,000
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Каракокали, Турция
от
€115,000
Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€117,000
Жилой комплекс Marina Complex
Didim, Турция
от
€94,500
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,46 млн
Вы просматриваете
Avcilar Istanbul Apartments Compound
Авджылар, Турция
от
€198,673
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€145,000
Тосмур это развитый район в пешей доступности от чистого песчанного пляжа с развитой инфраструктурой, который станет идеальной локацией, как для молодых семей, так и для людей более старшего возраста. А современная инфраструктура комплекса и планировки квартир, продуманные до мелочей, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. В данном комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, магазинов, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, а в пешей доступности находятся поликлиника, круглосуточные аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса протекает живописная река Дим, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием.  Квартира 1+1 располодена на 3 этаже имеет квадратуру 70м2, расстояние до моря составляет всего в 600 метров. Балкон выходит во двор, восточный фасад. Так же большим преиимуществом данного комплекса является то, сто он  распологается в центре открытого района Тосмур. бассейн фитнес сауна настольный теннис баскетбольная детская площадка барбекю зона с беседками закрытый двор лифт консьерж   Подходит под ВНЖ.
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Языки общения
English
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€128,116
Почему это свойство؟ Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульным актом и гарантированным доходом от аренды. Отличительное расположение в Фикртепе, самом престижном азиатском районе Стамбула, рядом с наземным и морским транспортом. Вдоль шоссе E5, которое связывает европейские и азиатские стороны Стамбула. Оплата в рассрочку возможна в соответствии с гибкими планами платежей; это жилой проект, подходящий для условий турецкого гражданства. 3-летняя гарантия аренды магазинов с гарантированным возвратом инвестиций в 5% в долларах США.
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Binaa Investment
Языки общения
English
Резиденция Роскошные лофты в исторической части Стамбула
Резиденция Роскошные лофты в исторической части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€910,908
Год сдачи 2024
Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.   Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1.  Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания.  Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн.  Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
Агентство
FOA INVEST
Оставить заявку
Realting.com
Перейти