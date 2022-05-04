Avcilar Istanbul Apartments Compound

Почему это свойство؟
Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями.
Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги.
Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными.
Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула.
Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция
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Тосмур это развитый район в пешей доступности от чистого песчанного пляжа с развитой инфраструктурой, который станет идеальной локацией, как для молодых семей, так и для людей более старшего возраста. А современная инфраструктура комплекса и планировки квартир, продуманные до мелочей, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. В данном комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, магазинов, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, а в пешей доступности находятся поликлиника, круглосуточные аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса протекает живописная река Дим, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Квартира 1+1 располодена на 3 этаже имеет квадратуру 70м2, расстояние до моря составляет всего в 600 метров. Балкон выходит во двор, восточный фасад. Так же большим преиимуществом данного комплекса является то, сто он распологается в центре открытого района Тосмур. бассейн фитнес сауна настольный теннис баскетбольная детская площадка барбекю зона с беседками закрытый двор лифт консьерж Подходит под ВНЖ.
Почему это свойство؟
Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульным актом и гарантированным доходом от аренды.
Отличительное расположение в Фикртепе, самом престижном азиатском районе Стамбула, рядом с наземным и морским транспортом.
Вдоль шоссе E5, которое связывает европейские и азиатские стороны Стамбула.
Оплата в рассрочку возможна в соответствии с гибкими планами платежей; это жилой проект, подходящий для условий турецкого гражданства.
3-летняя гарантия аренды магазинов с гарантированным возвратом инвестиций в 5% в долларах США.
Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.
Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1.
Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания.
Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн.
Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.