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Deep Gayrimenkul

Deniz, Gazi Paşa Cd. 41/D, 33200 Mezitli/Mersin
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Deep Gayrimenkul
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.deepgayrimenkul.com
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Описание

Deep Gayrimenlul это надежное лицензированное агентство недвижимости, специализирующиеся на оказании широкого спектра услуг в сфере покупки, продажи, аренде недвижимости, получении временного вида на жительство, турецкого гражданства и пост продажного сервиса. Мы занимаем лидирующую позицию среди агентств по продажам в городе Мерсин. Наше агентство гарантирует чистоту и безопасность сделки, а также поддержку на всех этапах инвестирования и переезда в Турцию.

Компания Deep Gayrimenkul основана в 2017 году Ахметом Сечкином Оралом и начала свою деятельность в городе Мерсине, поэтому учитывая безупречную репутацию, многолетний опыт компании и партнерские отношения в данном регионе Турции, у нас огромный выбор недвижимости и предложений индивидуально для каждого нашего клиента.

Наши специалисты работают на турецком, русском, украинском, английском и арабском языках.

Мы всегда следим за изменениями на рынке недвижимости для предоставления актуальной информации для наших клиентов.

Мы гарантируем реалистичные ценовые предложения, чтобы отвечать требованиям клиентов.
Мы оказываем поддержку клиентам на всех этапах покупки, продажи и аренды недвижимости.
В наших аккаунтах в социальных сетях мы ежедневно выкладываем обновления о недвижимости в г. Мерсине с актуальными ценами и подробной информацией о каждом объекте.

Мы помогаем Вам принять правильное решение, помогая Вам в таких вопросах, как инвестирование, покупка, продажа или аренда. Наша компания спроводжает весь процесс получения Вами временного вида на жительство и Турецкого гражданства. 

Мы помогаем каждому клиенту с момента знакомства с нами. Мы знаем что простых сделок не бывает, в каждой сделки есть история людей, поэтому наша компания и наши специалисты имеют успешную репутацию, доверие, позитивные отзывы и положительные рекомендации. 

Услуги

Лицензированное агентство недвижимости Deep Gayrimenkul занимает лидирующие позиции по продажам недвижимости в г. Мерсин и помогает каждому клиенту в покупке/продаже/аренде/пост продажном сервисе/получении гражданства.

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Особые преимущества агенства Alanya Home:

• Продажа и аренда обьектов жилых , коммерческих,а также земель под строительство;  • Гарантированно быстрые операции с недвижимостью; • Доступные цены и эксклюзивные скидки от банков-партнеров и застройщиков;  • Безопасность сделок гарантируется отделом юристов, который исключает риски для клиента;  • Богатая база объектов, которая постоянно пополняется благодаря сотрудничеству с проверенными и заслуженными агентствами в столице и области;  • Полный послепродажный сервис; • Наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем юридическим тонкостям касающимся вопросов недвижимости.

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