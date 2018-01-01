Описание

Deep Gayrimenlul это надежное лицензированное агентство недвижимости, специализирующиеся на оказании широкого спектра услуг в сфере покупки, продажи, аренде недвижимости, получении временного вида на жительство, турецкого гражданства и пост продажного сервиса. Мы занимаем лидирующую позицию среди агентств по продажам в городе Мерсин. Наше агентство гарантирует чистоту и безопасность сделки, а также поддержку на всех этапах инвестирования и переезда в Турцию.

Компания Deep Gayrimenkul основана в 2017 году Ахметом Сечкином Оралом и начала свою деятельность в городе Мерсине, поэтому учитывая безупречную репутацию, многолетний опыт компании и партнерские отношения в данном регионе Турции, у нас огромный выбор недвижимости и предложений индивидуально для каждого нашего клиента.

Наши специалисты работают на турецком, русском, украинском, английском и арабском языках.

Мы всегда следим за изменениями на рынке недвижимости для предоставления актуальной информации для наших клиентов.

Мы гарантируем реалистичные ценовые предложения, чтобы отвечать требованиям клиентов.

Мы оказываем поддержку клиентам на всех этапах покупки, продажи и аренды недвижимости.

В наших аккаунтах в социальных сетях мы ежедневно выкладываем обновления о недвижимости в г. Мерсине с актуальными ценами и подробной информацией о каждом объекте.

Мы помогаем Вам принять правильное решение, помогая Вам в таких вопросах, как инвестирование, покупка, продажа или аренда. Наша компания спроводжает весь процесс получения Вами временного вида на жительство и Турецкого гражданства.

Мы помогаем каждому клиенту с момента знакомства с нами. Мы знаем что простых сделок не бывает, в каждой сделки есть история людей, поэтому наша компания и наши специалисты имеют успешную репутацию, доверие, позитивные отзывы и положительные рекомендации.