Описание

Realt Go - это сервис связывающий покупателей, владельцев и застройщиков недвижимости, при помощи партнерской сети агентств недвижимости. Наша задача упростить ваш путь к покупке жилья в месте своей мечты!

Специализация: Заграничная недвижимость Турции и Северного Кипра!



Вы экономите время на поиск информации об объектах недвижимости для покупки, аренды, агентствах по недвижимости.

Вы сэкономите время на поиски информации о вариантах, условиях, особенностях покупки и продажи заграничной недвижимости.

Мы можем дать полноценную, полезную информацию по всем интересующим вас вопросам! Мы сталкиваемся с этим каждый день.



Вы можете получать дополнительный пассивный доход

REALTGO это еще и про возможность инвестировать и жить в кайф на получаемые доходы от инвестиций. Это возможно при инвестировании для продажи, сдачи в аренду, инвестирования в строительство. В настоящее время сохранить капитал тоже очень важно!



Безопасность для вас и вашей семьи!

Мы работаем с лицензируемыми агенствами недвижимости и застройщиками. Времена меняются, риски есть всегда. К счастью, есть возможность найти запасной вариант для жизни в других странах. Это придаст спокойствия вам и будущее вашим родным!