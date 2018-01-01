Realt Go
Realt Go - это сервис связывающий покупателей, владельцев и застройщиков недвижимости, при помощи партнерской сети агентств недвижимости. Наша задача упростить ваш путь к покупке жилья в месте своей мечты!
Специализация: Заграничная недвижимость Турции и Северного Кипра!
Вы экономите время на поиск информации об объектах недвижимости для покупки, аренды, агентствах по недвижимости.
Вы сэкономите время на поиски информации о вариантах, условиях, особенностях покупки и продажи заграничной недвижимости.
Мы можем дать полноценную, полезную информацию по всем интересующим вас вопросам! Мы сталкиваемся с этим каждый день.
Вы можете получать дополнительный пассивный доход
REALTGO это еще и про возможность инвестировать и жить в кайф на получаемые доходы от инвестиций. Это возможно при инвестировании для продажи, сдачи в аренду, инвестирования в строительство. В настоящее время сохранить капитал тоже очень важно!
Безопасность для вас и вашей семьи!
Мы работаем с лицензируемыми агенствами недвижимости и застройщиками. Времена меняются, риски есть всегда. К счастью, есть возможность найти запасной вариант для жизни в других странах. Это придаст спокойствия вам и будущее вашим родным!
Услуги покупателю
- Cмотровой тур с целью выбора и покупки недвижимости в Мерсине
- Подбор недвижимости по индивидуальному запросу клиента
- Сопровождение работниками компании всех этапов сделки купли продажи
1) Подбор и показ недвижимости
2) Проверка документов на собственность продавца
3) Получение налогового номера в Турции
4) Открытие банковского счета в турецком банке
5) Перевод и нотариальное заверение паспорта
6) Оформление права собственности – Тапу
7) Оформление счетчиков электричества
8) Оформление счетчиков воды
9) Помощь в подключении газа
- Оформление вида на жительства Турции
- Оформление гражданства Турции
- Консалтинговые услуги
- Помощь в оформлении ипотеки в турецком банке
- Продажа недвижимости в России через партнеров
Арендатору
- Предоставление квартир на краткосрочную аренду. Предложения по аренде недвижимости.
- Представление интересов арендаторов
Собственнику
- Представление интересов собственника
- Сопровождение сделок купли-продажи квалифицированным переводчиком
- Управление недвижимостью
- Меблировка недвижимости
- Помощь в подключении интернета
- Заказ клининговых услуг
- Продажа \ перепродажа недвижимости
- Сдача недвижимости в аренду
- Оформление ВНЖ Турции
- Оформление турецкого гражданства
Инвестору
- Подбор жилой / коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду
- Продажа коммерческой недвижимости
- Управление недвижимостью
- Управление строительными проектами
- Оценка недвижимости
- Покупка готового арендного бизнеса