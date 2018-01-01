  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Realt Go

Realt Go

Беларусь, г. Минск, ул. Гинтовта, д.12А, оф. 210
Поделиться с помощью:
QR
Realt Go
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
Realtgo.ru
Описание

Realt Go - это сервис связывающий покупателей, владельцев и застройщиков недвижимости, при помощи партнерской сети агентств недвижимости. Наша задача упростить ваш путь к покупке жилья в месте своей мечты!
Специализация: Заграничная недвижимость Турции и Северного Кипра!

Вы экономите время на поиск информации об объектах недвижимости для покупки, аренды, агентствах по недвижимости.
Вы сэкономите время на поиски информации о вариантах, условиях, особенностях покупки и продажи заграничной недвижимости.
Мы можем дать полноценную, полезную информацию по всем интересующим вас вопросам! Мы сталкиваемся с этим каждый день.

Вы можете получать дополнительный пассивный доход

REALTGO это еще и про возможность инвестировать и жить в кайф на получаемые доходы от инвестиций. Это возможно при инвестировании для продажи, сдачи в аренду, инвестирования в строительство. В настоящее время сохранить капитал тоже очень важно!
 

Безопасность для вас и вашей семьи!

Мы работаем с лицензируемыми агенствами недвижимости и застройщиками. Времена меняются, риски есть всегда. К счастью, есть возможность найти запасной вариант для жизни в других странах. Это придаст спокойствия вам и будущее вашим родным!

Услуги

Услуги покупателю

  • Cмотровой тур с целью выбора и покупки недвижимости в Мерсине
  • Подбор недвижимости по индивидуальному запросу клиента
  • Сопровождение работниками компании всех этапов сделки купли продажи
    1) Подбор и показ недвижимости
    2) Проверка документов на собственность продавца
    3) Получение налогового номера в Турции
    4) Открытие банковского счета в турецком банке
    5) Перевод и нотариальное заверение паспорта
    6) Оформление права собственности – Тапу
    7) Оформление счетчиков электричества
    8) Оформление счетчиков воды
    9) Помощь в подключении газа
  • Оформление вида на жительства Турции
  • Оформление гражданства Турции
  • Консалтинговые услуги
  • Помощь в оформлении ипотеки в турецком банке
  • Продажа недвижимости в России через партнеров

Арендатору

  • Предоставление квартир на краткосрочную аренду. Предложения по аренде недвижимости.
  • Представление интересов арендаторов

Собственнику

  • Представление интересов собственника
  • Сопровождение сделок купли-продажи квалифицированным переводчиком
  • Управление недвижимостью
  • Меблировка недвижимости
  • Помощь в подключении интернета
  • Заказ клининговых услуг
  • Продажа \ перепродажа недвижимости
  • Сдача недвижимости в аренду
  • Оформление ВНЖ Турции
  • Оформление турецкого гражданства

Инвестору

  • Подбор жилой / коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду
  • Продажа коммерческой недвижимости
  • Управление недвижимостью
  • Управление строительными проектами
  • Оценка недвижимости
  • Покупка готового арендного бизнеса
Наши агенты в Беларуси
Виталий Бороздин
Виталий Бороздин
7 объектов
Агентства рядом
Персональный риэлтер Недвижимость
12 объектов

Агентство «Персональный Риэлтер Недвижимость» предоставляет все виды риэлтерских услуг на первичном и вторичном рынках недвижимости. Сотрудничество с агентством сэкономит время, нервы и поможет купить дом, найти земельный участок или продать недвижимость с минимальными затратами времени и ресурсов.

В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.

Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!

ВСП недвижимость инвест
437 объектов

Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

Карта города
14 объектов
ОДО «Западная недвижимость»
48 объектов

Агентство «Западная недвижимость» занимает лидирующие позиции в оказании услуги оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков.

ООО АН РИАЛИТИ
546 объектов
Агентство недвижимости Бреста REALITY. Мы придерживаемся принципа "Домашнего агентства", максимально соориентированного на потребности наших клиентов, продавцов и покупателей недвижимости в Бресте и Брестском регионе. Мы заботимся о каждом своем клиенте! Наше агентство не поддерживает принципов агентств недвижимости, работа которых основана на бизнес процессах, построенных для получения максимальной прибыли, с использованием НЛП, агрессивной рекламы и других современных достижений науки продаж. Так как недвижимость для людей это не просто товар, а намного большее. Наша цель - добросовестная помощь людям в решении своего жилищного вопроса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Агентство недвижимости Бреста REALITY специализируется на оперативном и качественном оказании риэлтерских услуг. Мы готовы помочь в любой ситуации, грамотно организовать согласование условий сделки, подписание и регистрацию договора купли-продажи, чтобы вы могли выгодно и комфортно приобрести или реализовать объекты недвижимости: квартиры, дома, участки, коммерческие объекты в Бресте и Брестском регионе.
Realting.com
Перейти