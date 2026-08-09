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Дома в Konak, Турция

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дуплексы
3
5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 8/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$830,085
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Дуплекс 3 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 8/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$682,103
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Дуплекс 5 комнат в Konak, Турция
Дуплекс 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 8/10
Квартира в новом жилом комплексе в Измире в районе Алсанджак Специально спроектированная ква…
$927,198
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Konak, Турция
Дом 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 32/34
$69,76 млн
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Дом в Konak, Турция
Дом
Konak, Турция
Для более подробной информации свяжитесь со мной
$399,934
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