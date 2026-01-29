Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Эгейском регионе, Турция

Бодрум
6
Мугла
391
Измир
78
Фетхие
78
1 объект найдено
Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
