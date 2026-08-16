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Дома в Фоче, Турция

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3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Фоча, Турция
Дом 4 комнаты
Фоча, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Виллы на берегу моря в охраняемом комплексе в Фоче, Измир Этот проект предлагает уникальный …
$377,097
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Вилла 6 комнат в Фоча, Турция
Вилла 6 комнат
Фоча, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/3
Отдельностоящая просторная вилла с парковкой в Фоче, Измир Эта вилла в Фоче объединяет совре…
$1,10 млн
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Дом 3 спальни в Фоча, Турция
Дом 3 спальни
Фоча, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена на безмятежном острове Совалье, единственном населенном о…
$3,79 млн
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