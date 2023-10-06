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Дома с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Мугла
304
Измир
59
Бодрум
57
Айдын
23
Tuerkmen Mahallesi
16
Kusadasi
14
Фетхие
9
Icmeler Mahallesi
6
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83 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€711,143
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kemalpasa, Турция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,33 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€484,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 937 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Собственным Бассейном и Садом в Фетхие, Хисароню Современная вилла располо…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€769,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Бунгало с Видом на Лес и Горы в Мугле, Фетхие Бунгало по концепции "хоббит" расположено в Фе…
€653,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€925,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€734,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€913,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€752,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€477,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Меблированный Дом с Частным Садом и Бассейном Рядом с Морем в Фетхие Роскошный дом расположе…
€954,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилла в Олюденизе, …
€580,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Бассейном и Садом в Фетхие, Чифтлик Отдельные виллы расположены в Фетхие…
€380,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Incirkoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Incirkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Элегантные Виллы в Окружении Природы в Узюмлю, Фетхие Узюмлю – очаровательная деревня с узки…
€501,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Видом на Природу и Горы в Олюденизе, Фетхие Вилла в окружении природы ра…
€804,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 4
Роскошные Дома с Турецкой Баней и Сауной в Оваджике, Фетхие Оваджик – причудливая деревня Фе…
€720,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Виллы Премиум-Класса с Индивидуальными Бассейнами и Саунами в Чифтлике, Фетхие Ультрароскошн…
€725,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Отдельная Просторная Вилла с Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Вилла расположена в Оваджике, …
€867,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельный Трехэтажный Дом с Бассейном и Видом на Природу в Оваджике, Фетхие Первоклассный до…
€567,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Большим Садом в Фетхие, Хисароню Предлагаем купить виллу в Фетхие, Мугла…
€606,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+2 Рядом с Морем и Пристанью в Фетхие, Карагёзлер Проект расположен на лоне природы в…
€820,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doerttepe, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€394,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doerttepe, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€277,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Бассейном и Великолепным Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилл…
€1,39 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Стильный Дом с Индивидуальным Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Дом со стильным д…
€815,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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