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Дома с бассейном в Эгейском регионе, Турция

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Бодрум
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Мугла
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Фетхие
71
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62
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44 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные отдельно стоящие виллы с частным бассейном и захватывающими видами на побережье в …
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Реальная недвижимость YILTAŞ HOMES REAL ESTATEРасположенная в Хисарёню, одном из самых ценны…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошные виллы с частным пирсом и бассейном в Бодруме Туркбуку Туркбуку, известные своим ла…
$570,900
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Расположенный вдоль западных морских берегов Турции, Бодрум предлагает уникальное сочетание …
$1,30 млн
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Дом 5 спален в Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Эти потрясающие виллы с частными бассейнами, предлагающие захватывающий вид на природу и мор…
$1,98 млн
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Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Исследуйте множество современных вилл в самом сердце Бодрума, вдохновленных традиционным арх…
$543,928
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Дом 4 спальни в Олюдениз, Турция
Дом 4 спальни
Олюдениз, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Фетхие, известный своим теплым средиземноморским климатом, пышными плодородными землями и по…
$1,36 млн
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Дом 5 спален в Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Расположенные в желательном районе Ортакент в Бодруме, эти эксклюзивные отдельно стоящие вил…
$1,62 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Роскошные виллы 3+1 в заповедной зоне полуострова Бодрум В самом сердце живописного район…
$900,000
НДС
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Умные дома Окруженный природой в Бодруме Адабуку Расположенные в быстро развивающемся районе…
$565,062
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Дом 1 спальня в Бодрум, Турция
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Роскошные свойства Seafront с частным доступом к пляжу в Ялыкавак Бодрум пляжные свойства с …
$686,480
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Дом 3 спальни в Фоча, Турция
Дом 3 спальни
Фоча, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена на безмятежном острове Совалье, единственном населенном о…
$3,79 млн
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Стильные отдельно стоящие виллы с возможностью получения гражданства в Бодруме Туркбуку Турк…
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Расположенные в живописном районе Гумуслук, Бодрум, эти отдельно стоящие виллы предлагают ид…
$1,34 млн
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Дом в Бодрум, Турция
Дом
Бодрум, Турция
Площадь 305 м²
Роскошные инвестиционные виллы с системами умного дома, Seafront Living in Bodrum Gumusluk N…
$3,33 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 31/3
Ялыкавак, Дермиль  Дуплекс 175м 2  Бутик резиденци из 16 вил и квартир  3 +1  3 ванных к…
$600,000
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Роскошные каменные виллы с панорамным видом на море в Бодруме Гумуслук Расположенные в прест…
$988,859
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Дом 5 спален в Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Роскошные виллы Sea-View с частными бассейнами в Бодруме, расположенные в районе Коначик в Б…
$2,33 млн
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Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Инвестиционная возможность: Свойства Sea-View с системами умного дома в Бодруме Гумуслук Рас…
$1,23 млн
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Вилла 5 комнат в Faralya, Турция
Вилла 5 комнат
Faralya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря в Фаралии — место, где природа становится частью вашей жизни Есть места, кот…
$680,000
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INEST HOMES
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Дом 6 спален в Олюдениз, Турция
Дом 6 спален
Олюдениз, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Фетхие, один из самых заветных районов Мугла, предлагает уникальное сочетание спокойной дере…
$1,18 млн
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современные виллы с технологией умного дома в Дорттепе, Милас Нестлед в очаровательном район…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:   Частный бассейн     Частный пляж    Вид на море     Общие бассейн…
$730,519
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Жить у воды — мечта, которая может стать реальностью. В центре Фетхие, всего в 150 метрах…
$550,000
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Роскошные инвестиции: отдельно стоящие дома с частным бассейном и панорамным видом на море в…
$1,63 млн
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

виллы
особняки
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дуплексы

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

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