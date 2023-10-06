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Дома с бассейном в Эгейский регион, Турция

Мугла
304
Измир
59
Бодрум
57
Айдын
23
Tuerkmen Mahallesi
16
Kusadasi
14
Фетхие
9
Icmeler Mahallesi
6
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18 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
€3,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте, как …
€1,24 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
€800,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
€655,529
Дом с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бодрум, Турция
Дом с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бодрум, Турция
Площадь 469 м²
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
€5,00 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 698 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
€3,04 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 551 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
€2,23 млн
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 5
Площадь 173 м²
Этаж 9/9
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
€276,400
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
€585,500
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,200
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100
Дом 2 спальни с террасой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни с террасой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
€326,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
€492,500

Типы недвижимости в Эгейский регион

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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