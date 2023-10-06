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Дома с видом на море в Эгейский регион, Турция

Мугла
304
Измир
59
Бодрум
57
Айдын
23
Tuerkmen Mahallesi
16
Kusadasi
14
Фетхие
9
Icmeler Mahallesi
6
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160 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€711,143
Дом 3 спальни с видом на море в Urla, Турция
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла  • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,17 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€354,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Akyarlar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,53 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,14 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,41 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,36 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,48 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 454 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,53 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/3
Первоклассные Виллы в Комплексе с Услугами Консьержа в Бодруме, Адабюкю, Недалеко от Аэропор…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 970 м²
Этаж 1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 345 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,49 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,20 млн

Типы недвижимости в Эгейский регион

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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