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Турция
Жилая
Эгейский регион
Дома
Дома с видом на море в Эгейский регион, Турция
Мугла
304
Измир
59
Бодрум
57
Айдын
23
Tuerkmen Mahallesi
16
Kusadasi
14
Фетхие
9
Icmeler Mahallesi
6
Celal Bayar Mahallesi
4
Didim
4
Dalaman
3
Yenice Mahallesi
3
Кютахья
3
Мармарис
3
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160 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€711,143
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
6
1
320 м²
4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,17 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
4
3
148 м²
2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€354,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
530 м²
3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
8
6
310 м²
2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,53 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
6
5
369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,14 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
7
6
418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,41 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
8
7
476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,36 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
7
5
497 м²
1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
3
215 м²
2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,48 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
5
454 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
7
501 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
5
395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
9
10
1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
4
3
166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
4
3
163 м²
2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,53 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
4
3
175 м²
3/3
Первоклассные Виллы в Комплексе с Услугами Консьержа в Бодруме, Адабюкю, Недалеко от Аэропор…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
6
4
970 м²
1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
345 м²
1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,49 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
6
7
650 м²
1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
6
5
453 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
5
4
427 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,20 млн
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