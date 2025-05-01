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Дома с гаражом в Эгейском регионе, Турция

Измир
4
Бодрум
9
Мугла
264
Фетхие
59
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44 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 449 м²
Количество этажей 1
Located in Bitez, the most popular region of Bodrum, just a short walk away from sandy beach…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Эшме, Турция
Вилла 7 комнат
Эшме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Вилла с 5тью спальнями 300м² в Чаталкей, в 5 минутах езды от пляжа. Вилла с великолепным вид…
$402,453
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Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На терр…
$750,000
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Вилла 5 комнат в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Kocacalis beach 1-2 minutes Villa 4+1 with pool Plot 470 m2 Villa area 245 m2 3…
$860,704
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Вилла 4 комнаты в Урла, Турция
Вилла 4 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and pe…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+2 с видом на море и горы в район…
$452,894
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
1800m2 land with independent entrance on Torba road • In the forest and at the bottom of th…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 и 4+2 премиум класс…
$1,39 млн
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Дом 5 комнат в Эгейский регион, Турция
Дом 5 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
$480,000
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,50 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,11 млн
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Коттедж 3 комнаты в Кемальпаша, Турция
Коттедж 3 комнаты
Кемальпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey house…
$1,41 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с собственным бассейном в…
$2,72 млн
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Дом 3 комнаты в Gokova, Турция
Дом 3 комнаты
Gokova, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
$678,850
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Бунгало 4 комнаты в Эгейский регион, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эгейский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
$250,000
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the…
$2,52 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$844,585
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,18 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,51 млн
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Вилла 7 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 7 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 502 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла класса VIP с панорамным…
$1,95 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,32 млн
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Вилла 6 комнат в Эгейский регион, Турция
Вилла 6 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$578,899
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is saturat…
$537,505
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Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
A unique site in Bodrum Yeniköy! First of all, we would like to point out that the view of t…
$3,05 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы с панорамным видом в го…
$834,570
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 класса люкс с бассе…
$1,07 млн
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

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