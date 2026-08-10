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Дома в Didim, Турция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Didim, Турция
Коттедж 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 5
ЛЮКСУРИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИДИМ СТАНДАРТАХ И МЕРБЛИКЕEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX Современный стиль…
$266,095
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Дом 3 комнаты в Didim, Турция
Дом 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 5
Современный и роскошный жилой проект в Алтынкуме, Дидим ТурцияБесплатный брокер для покупате…
$218,789
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Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Дом 4 комнаты в Didim, Турция
Дом 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 2
Роскошная и современная комплексная виллаПредложите возможность отдохнуть у бассейна и насла…
$384,360
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Дуплекс 4 комнаты в Didim, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
$7,53 млн
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