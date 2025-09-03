Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ula
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ula, Турция

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Gokova, Турция
Дом 3 комнаты
Gokova, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
$678,850
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ula, Турция
Дом 5 комнат
Ula, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в охраняемом комплексе в Мугле, Эсентепе Эти прест…
$376,882
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти