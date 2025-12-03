  1. Realting.com
Вилла Wamdom

Равай, Таиланд
от
$446,561
от
$1,988/м²
;
20
ID: 24560
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.03.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Проект элегантных вилл в одной из самых популярных локаций на юге острова

Проект, состоящий из 4 таунхаусов и 3 роскошных вилл расположен в одной из самых популярных локаций на юге Пхукета, в пешей доступности от известной набережной Раваи и нескольких минутах езды от пляжей Януй и Най Харн. Здесь, в районе пляжей Раваи и Най Харн собрана вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: кафе и рестораны, сауны, массажные и спа-салоны, тренажерный зал, пекарни, рынки, супермаркеты с продуктами, международные школы и детские сады. Строительство первой фазы проекта, расположенной на территории в 1600 квадратных метров, началось в 4 квартале 2023 года. Каждая вилла и таунхаус укомплектованы собственным бассейном и парой парковочных мест.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 258.0
Цена за м², USD 1,987
Цена квартиры, USD 549,796
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 237.0
Цена за м², USD 1,854
Цена квартиры, USD 471,254

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
