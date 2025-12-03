Вилла Wamdom

Проект элегантных вилл в одной из самых популярных локаций на юге острова

Проект, состоящий из 4 таунхаусов и 3 роскошных вилл расположен в одной из самых популярных локаций на юге Пхукета, в пешей доступности от известной набережной Раваи и нескольких минутах езды от пляжей Януй и Най Харн. Здесь, в районе пляжей Раваи и Най Харн собрана вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: кафе и рестораны, сауны, массажные и спа-салоны, тренажерный зал, пекарни, рынки, супермаркеты с продуктами, международные школы и детские сады. Строительство первой фазы проекта, расположенной на территории в 1600 квадратных метров, началось в 4 квартале 2023 года. Каждая вилла и таунхаус укомплектованы собственным бассейном и парой парковочных мест.