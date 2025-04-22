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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$51,755
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9
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Описание Описание
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ID: 26522
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463149
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Комплекс состоит из 6 зданий и располагает красивой территорией с бассейнами и зелеными зонами.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$51,755
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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