Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, Бангкок, Таиланд

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Жилой комплекс, вдохновленный историческими виллами деревни Бибери в Англии, сочетает в себе винтажный английский шарм и современную роскошь. Тщательно ухоженные сады украшены собственными бассейнами, создавая спокойное место для отдыха.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
собственный…
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.
Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.
Расположение и объекты поблизости
Школа - 5 минут
Аквапарк - 6 минут
Пляж Банг Тао - 15 минут
Гольф-клуб - 15 мин…
Жилой комплекс премиум класса состоит из 10 зданий, включающих кварт иры с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Все апартаменты имеют открытые планировки и панорамные окна. Интерьеры тщательно продуманы и сочетают в себе азиатские элементы и скандинавскую простоту для создания умиротворе…