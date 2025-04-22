Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд

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Предлагаются виллы с панорамными видами на море, бассейнами и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Автоматические ворота
Европейские кухни
Водонагреватели
Кондиционеры и вентиляторы
Видеонаблюдение
Расположение и объект…
Каждая вилла имеет собственный бассейн, который отлично подходит для отдыха. Все дома также предлагают просторные современные гостиные открытой планировки. Эти виллы представляют собой фантастическую возможность для спокойной жизни или в качестве загородного дома.
Особенности комплекса:
охр…
The Title Cielo Rawai предлагает уникальный взгляд на вечную красоту побережья Пхукета. Здесь вы сможете насладиться спокойствием местных рыбацких деревень и захватывающими закатами на мысе Промтеп, известном как одно из самых живописных мест острова. Равай также является кулинарным раем, гд…