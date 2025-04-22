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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$91,874
;
10
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26520
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463144
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Комплекс состоит из 4 зданий и располагает богатой инфраструктурой:

  • лобби
  • террасы
  • сад
  • панорамная зона коворкинга
  • конференц-зал
  • игровая комната
  • детский клуб
  • обеденная зона
  • детский бассейн
  • джакузи на открытом воздухе
  • фитнес-зал
  • сауна
  • бассейны
  • зона для йоги
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$91,874
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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