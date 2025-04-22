Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Бангкок, Таиланд

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Жилой комплекс состоит всего из 3 эксклюзивных вилл, каждая из них с бассейном, садом и гаражом.
Сдача проекта в течение 12 месяцев (года) после подписания контракта.
Удобства и оснащение в доме
стеклянный лифт
зарядка для электромобиля
бойлер
система вентиляции воздуха
интерком
сантехника…
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известным пляжем западного побережья Пхукета Банг Тао.
Комплекс включает в себя 295 инновационно спроектированных кондоминиумов с 1-2 спальнями и пентхаусами с 2-4 спальнями с полностью оборудованными жил…
1
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Комплекс состоит из 6 эксклюзивных вилл.
Особенности:
круглосуточная охрана
собственные бассейны с зонами отдыха
парковочные места
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Супермаркет и торговый центр - 2,5 км
Аквапарк Blue Tree - 3,2 км
Школа - 3…