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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$114,842
;
11
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Описание Описание
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ID: 26518
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463141
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Комплекс представляет собой 30-этажную башню с 546 квартирами с 1 спальней.

Особенности:

  • лобби
  • зоны отдыха
  • сад
  • инфинити-бассейн
  • джакузи
  • детский бассейн
  • детский клуб
  • тренажерный зал
  • коворкинг
  • панорамный бар
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 750 метрах от ближайшего супермаркета.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$114,842
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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