Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Бангкок, Таиланд

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Предлагаются элитная вилла с панорамным видом, бассейном и парковкой.
Резиденция располагает детским садом, детским клубом и детской площадкой, спа-зоной и фитнес-центром, кафе, зоной для йоги, беговой дорожкой, коворкингом, многофункциональным залом.
Расположение и объекты поблизости
Торг…
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в курортной зоне Банг Сарай, всего в 100 метрах от пляжа!
Sea Zen сочетает в себе современную архитектуру и восточный дизайн, создавая безмятежный оазис всего в нескольких шагах от пляжа Банг Сарай. Расслабьтесь в бассейне курортн…
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Агентство
DDA Real Estate
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Эксклюзивный нестареющий дизайн этих вилл идеально вписывается в окружающую природу. Он превращает жилые пространства в роскошные и оригинальные апартаменты, целью которых является создание благополучного, стильного и расслабленного образа жизни. Великолепное местоположение с панорамными вид…