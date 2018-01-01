Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €141,904

Сдача в: 2023

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wyndham La Vita - это полностью готовый 5-ти звездочный отель, а также жилой комплекс в южной части острова, состоящий из 8-ми 7 этажных зданий и отдельно стоящего лобби. Все здания расположены на возвышенности, что позволяет комплексу быть самой высокой жилой точкой в данной части острова и иметь красивый вид на море. Комплекс выполнен с архитектурным дизайном в современном тропическом стиле. В комплексе хорошо организован 5-звездочный сервис, позволяющий жильцам насладиться роскошью и предлагающий различные апартаменты. Изюминка проекта - общий бассейн, построенный в виде лагуны, создающий теневую, спокойную и уединенную атмосферу! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Wyndham La Vita находится по адресу 99/99 Moo 2, Rawai , Meuang, Phuket, в одном из самых популярных и любимых туристами и местными жителями районов. Вблизи от моря и всех туристических мест: магазины, рестораны, 3 пляжа, смотровые площадки, рыбный рынок со свежими морепродуктами, детский развлекательный центр, прогулочный променад, озеро, спорт площадки и т. д. Пляжи Най Харн и Януи находятся в нескольких минутах езды. Удобства: - Бассейн на крыше - Детский бассейн - Фитнес центр - Спа - Лобби/ рецепшен - Детская площадка - Бизнес центр - Ресторан - Палуба для загара - Офис управляющей компании на территории резиденции - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бесплатный Wi-Fi - Сад Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!