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Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд

Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€127,342
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20
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О комплексе

Резиденция располагает коворкингом, конференц-залом, тренажерным залом, садом и террасой, бассейном, детской площадкой, парковкой и круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах от торгового центра, рядом со станцией метро.

Местонахождение новостройки
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

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Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€127,342
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Площадь 30–33 м²
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Сдача в: 2022
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота форм и характерные интерьеры создают глубокое ощущение простора и непревзойденного комфорта. Территория общего пользования и ботанические сады выразительно подчеркивают все прелести роскошной жизни, а дополнительная инфраструктура и жилые помещения вбирают в себя простоту и спокойствие в их чистом виде. Кроме всего прочего на территории кондоминиума доступны следующие услуги и объекты: Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека, Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль, Администрация, Терраса на крыше, Панорамный бассейн, Прачечная, Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана. В апартаментах: Проектировщики заложили в проект огромный потенциал увеличения доходов от аренды и роста капитала, максимизируя все преимущества роскошной жизни в современных условиях. Особую роль в оформлении резиденции играет фантастический коктейль цветов, среди которых особо выделяется классический бирюзовый оттенок, свойственный полудрагоценным камням. Характерными чертами апартаментов как с одной, так и с двумя спальнями являются идеально подобранное естественное освещение, простор и сочетание материалов наивысшего качества. Комбинация оригинальных местных материалов, лучших пород дерева и видов плитки озаряет внутреннее пространство магическим очарованием. Эстетическая концепция дизайна — это дань местным традициям и колониальному наследию, незримой, но прочной нитью связывающая прошлое и настоящее. Карта: Аэропорт: 1 час Патонг: 15 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 2 мин Рестораны: 5 мин Госпиталь: 30 мин Гольф-клуб: 30 мин Яхт-клуб: 40 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
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Площадь 41–70 м²
3 объекта 3
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими в себя полностью оборудованную европейскую кухню, шкаф для одежды и ванную, высокого качества окна и балконные двери из каленого стекла, скрытые электрические водонагреватели, централизованные кондиционеры и многое другое. Разработанный и построенный по международным стандартам внутри и снаружи, чтобы обеспечить комфорт, удобство и долговечность красоты, City Garden Pattaya состоит из 367 квартир в пяти 8-этажных зданиях современного дизайна. Несмотря на свое расположение в тихом уголке, полностью изолированном от внешнего шума, проект находится в непосредственной близости от знаменитых паттайских магазинов, ресторанов и развлекательных центров.  Инфраструктура: 2 бассейна Джакузи Сауна Парилка Фитнес-центр Массажный салон Прачечная Кофейня / Ресторан Подземная парковка для автомобилей   Безопасность и охрана: Круглосуточная охрана Электронный ключ Система видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения Площадь:                           12800 кв.м. Количество зданий:          5 зданий по 8 этажей Количество квартир:        367 Тип и размер квартир:      Студия: 31 кв.м.                                              С 1 спальней: от 57 кв.м.                                              С 2 спальнями: 63-112 кв.м.
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Пхукет, Таиланд
от
€141,904
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wyndham La Vita - это полностью готовый 5-ти звездочный отель, а также жилой комплекс в южной части острова, состоящий из 8-ми 7 этажных зданий и отдельно стоящего лобби. Все здания расположены на возвышенности, что позволяет комплексу быть самой высокой жилой точкой в данной части острова и иметь красивый вид на море. Комплекс выполнен с архитектурным дизайном в современном тропическом стиле. В комплексе хорошо организован 5-звездочный сервис, позволяющий жильцам насладиться роскошью и предлагающий различные апартаменты. Изюминка проекта - общий бассейн, построенный в виде лагуны, создающий теневую, спокойную и уединенную атмосферу! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Wyndham La Vita находится по адресу 99/99 Moo 2, Rawai , Meuang, Phuket, в одном из самых популярных и любимых туристами и местными жителями районов. Вблизи от моря и всех туристических мест: магазины, рестораны, 3 пляжа, смотровые площадки, рыбный рынок со свежими морепродуктами, детский развлекательный центр, прогулочный променад, озеро, спорт площадки и т. д. Пляжи Най Харн и Януи находятся в нескольких минутах езды. Удобства: - Бассейн на крыше - Детский бассейн - Фитнес центр - Спа - Лобби/ рецепшен - Детская площадка - Бизнес центр - Ресторан - Палуба для загара - Офис управляющей компании на территории резиденции - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бесплатный Wi-Fi - Сад Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
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