  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Бангкок
  4. Жилой комплекс Noble Form Thonglor

Жилой комплекс Noble Form Thonglor

Бангкок, Таиланд
от
$243,860
;
16
Оставить заявку
ID: 27444
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    46

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Роскошные апартаменты в Noble Form Thonglor – эталон престижа в сердце Бангкока!
Инвестируйте в недвижимость элитного уровня в самом фешенебельном районе города – Thonglor!

Это новый высотный кондоминиум класса люкс, воплощающий в себе изысканный стиль ар-деко, безупречный сервис и статусное расположение. Проект создан для тех, кто ценит исключительное качество жизни, приватность и премиальный образ жизни в динамичном центре Бангкока.

Удобства: городской сад-оазис, лобби в стиле ар-деко, электронные камеры хранения, лаунж, библиотека, многофункциональное пространство, комната отдыха, панорамный конференц-зал, панорамный бар Moon Bar, бассейн Sky Lagoon, джакузи на открытой террасе с навесом, бассейн, декоративный водопад, бар у бассейна, хаммам, тренажерный зал с панорамным видом, терраса для йоги, зоны для барбекю, смотровая площадка.

Идеальное расположение в эпицентре жизни Thonglor:
- пешая доступность к лучшим ресторанам, барам и клубам Бангкока;
- рядом The Commons, 72 Courtyard, J Avenue – модные гастрономические и lifestyle-пространства;
- близость к Sukhumvit – главной деловой и развлекательной артерии города;
- Thonglor Soi 18 – одна из самых престижных локаций в столице.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,767
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и садом в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$166,520
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами и отличной инфраструктурой в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$971,786
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$91,984
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Паттайя, Таиланд
от
$72,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Бангкок, Таиланд
от
$243,860
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$757,186
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от лучшей международной школы Пхукета и самого большого спортивно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,01 млн
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Современный дизайн и функциональные жилые пространства созданы, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Особенности проекта: ресепшн фитнес-центр конфер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$299,119
Премиальный жилой комплекс из 11 вилл, расположенный в районе Маенам на острове Самуи, всего в нескольких шагах от живописного пляжа Бан Тай. Проект сочетает в себе роскошь, комфорт и уединение, предлагая жителям высокий уровень жизни в одном из самых спокойных и востребованных мест острова.…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации