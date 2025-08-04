Жилой комплекс Noble Form Thonglor

Роскошные апартаменты в Noble Form Thonglor – эталон престижа в сердце Бангкока!

Инвестируйте в недвижимость элитного уровня в самом фешенебельном районе города – Thonglor!

Это новый высотный кондоминиум класса люкс, воплощающий в себе изысканный стиль ар-деко, безупречный сервис и статусное расположение. Проект создан для тех, кто ценит исключительное качество жизни, приватность и премиальный образ жизни в динамичном центре Бангкока.

Удобства: городской сад-оазис, лобби в стиле ар-деко, электронные камеры хранения, лаунж, библиотека, многофункциональное пространство, комната отдыха, панорамный конференц-зал, панорамный бар Moon Bar, бассейн Sky Lagoon, джакузи на открытой террасе с навесом, бассейн, декоративный водопад, бар у бассейна, хаммам, тренажерный зал с панорамным видом, терраса для йоги, зоны для барбекю, смотровая площадка.

Идеальное расположение в эпицентре жизни Thonglor:

- пешая доступность к лучшим ресторанам, барам и клубам Бангкока;

- рядом The Commons, 72 Courtyard, J Avenue – модные гастрономические и lifestyle-пространства;

- близость к Sukhumvit – главной деловой и развлекательной артерии города;

- Thonglor Soi 18 – одна из самых престижных локаций в столице.

