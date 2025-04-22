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  4. Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Сухумвит, Бангкок, Таиланд

Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Сухумвит, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$74,778
08.05.2025
$74,778
07.05.2025
$75,035
;
20
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ID: 25862
ID новостройки на Realting
In CRM: 2451178
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Почувствуйте эстетику жизни в гармонии в современном роскошном кондоминиуме в самом сердце района Сухумвит, с захватывающим видом на реку Чао Прайя. Этот кондоминиум состоит из 4 зданий, 33 этажей и 582 квартир. Удобства:

  • Ресепшн и вестибюль
  • Общий тренажерный зал и бассейн
  • Сауна
  • Общий сад
  • Пространство для совместной работы
  • Лаундж на крыше
  • Парковка
  • Круглосуточная охрана
  • Видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в превосходном месте, предлагая быстрое подключение к городской инфраструктуре, в нескольких минутах от скоростной автомагистрали Khlong Toei, скоростной автомагистрали Ramintra и всего в 1,3 км от станции BTS On Nut. Комплекс также окружен ведущими торговыми центрами, такими как Century The Movie Plaza Sukhumvit, The Mall Ramkhamhaeng 3 и CentralPlaza Rama3.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Сухумвит, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$74,778
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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