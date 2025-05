Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Сухумвит, Бангкок, Таиланд

Почувствуйте эстетику жизни в гармонии в современном роскошном кондоминиуме в самом сердце района Сухумвит, с захватывающим видом на реку Чао Прайя. Этот кондоминиум состоит из 4 зданий, 33 этажей и 582 квартир. Удобства:

Ресепшн и вестибюль

Общий тренажерный зал и бассейн

Сауна

Общий сад

Пространство для совместной работы

Лаундж на крыше

Парковка

Круглосуточная охрана

Видеонаблюдение

Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в превосходном месте, предлагая быстрое подключение к городской инфраструктуре, в нескольких минутах от скоростной автомагистрали Khlong Toei, скоростной автомагистрали Ramintra и всего в 1,3 км от станции BTS On Nut. Комплекс также окружен ведущими торговыми центрами, такими как Century The Movie Plaza Sukhumvit, The Mall Ramkhamhaeng 3 и CentralPlaza Rama3.