Жилой комплекс Nue Z Square

Современный кондоминиум с идеальным расположением!

Отличная инвестиция в развивающемся районе Бангкока!

Nue Z-Square Suan Luang – это стильный малоэтажный кондоминиум от застройщика Noble Development, сочетающий функциональность, современный дизайн и доступную цену. Проект идеально подходит для молодых профессионалов, цифровых кочевников и инвесторов, ищущих комфортное жилье в перспективном районе.

Роскошные удобства для комфортной жизни: лобби в стиле "Ритмичное пространство" – элегантный и технологичный дизайн, коворкинг-зона, фитнес-зал X-Cite, бассейн Z-Cret Pool & Play, сад и зоны барбекю, терраса на крыше.

Идеальное расположение:

- 600 м до станции Suan Luang Rama 9 (желтая линия BTS);

- рядом торговые центры, кафе, рынки;

- 10 международных школ в радиусе 15 минут (Berkeley, Raffles American School);

- близко к больницам (Thainakarin Hospital, Synphaet Hospital);

- парк Suan Luang Rama IX – место для пробежек и отдыха;

- 20 минут до аэропорта Суварнабхуми.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.