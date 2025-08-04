  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Бангкок
  4. Жилой комплекс Nue Z Square

Жилой комплекс Nue Z Square

Бангкок, Таиланд
от
$58,490
;
13
ID: 27443
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Современный кондоминиум с идеальным расположением!
Отличная инвестиция в развивающемся районе Бангкока!

Nue Z-Square Suan Luang – это стильный малоэтажный кондоминиум от застройщика Noble Development, сочетающий функциональность, современный дизайн и доступную цену. Проект идеально подходит для молодых профессионалов, цифровых кочевников и инвесторов, ищущих комфортное жилье в перспективном районе.

Роскошные удобства для комфортной жизни: лобби в стиле "Ритмичное пространство" – элегантный и технологичный дизайн, коворкинг-зона, фитнес-зал X-Cite, бассейн Z-Cret Pool & Play, сад и зоны барбекю, терраса на крыше.

Идеальное расположение:
- 600 м до станции Suan Luang Rama 9 (желтая линия BTS);
- рядом торговые центры, кафе, рынки;
- 10 международных школ в радиусе 15 минут (Berkeley, Raffles American School);
- близко к больницам (Thainakarin Hospital, Synphaet Hospital);
- парк Suan Luang Rama IX – место для пробежек и отдыха;
- 20 минут до аэропорта Суварнабхуми.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

Жилой комплекс Nue Z Square
Бангкок, Таиланд
от
$58,490
