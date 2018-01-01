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Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд

Самутпракан, Таиланд
от
€82,950
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13
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О комплексе

Проект рядом с автомагистралью и местами отдыха. В проекте апартаменты с 1-2 спальнями. В комплексе также есть различные зоны отдыха, включая зелёные сады и террасу на крыше, 22-метровый бассейн с солёной водой, площадки для пикников и барбекю, студию для творчества и рукоделия, беговые дорожки, фитнес-центр и зону для йоги.

Расположение и объекты поблизости

Самый населенный город страны Бангкок — это крупный хаб в Юго-Восточной Азии, который привлекает как просто миграцию местного сельского населения в города, так и собирает много фрилансеров, удалёнщиков, экспатов, а также комфортен для ведения международного бизнеса.

От комплекса быстро и удобно добраться до любого места по скоростной автомагистрали и зелёной линии метро BTS Skytrain.

Все удобства находятся всего в нескольких шагах от дома, включая магазины, школы, университет Chulalongkorn University и больницы.

Местонахождение новостройки
Самутпракан, Таиланд

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Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Самутпракан, Таиланд
от
€82,950
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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