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Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд

Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд
от
€245,417
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12
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О комплексе

Резиденция располагает библиотекой и конференц-залом, садом, бассейном с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, круглосуточной охраной, парковкой, спа-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 500 метров
  • Станция наземного метро - 600 метров
  • Торговый центр - 300 метров
Местонахождение новостройки
Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд

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Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд
Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд
от
€245,417
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