Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд

Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажах расположено тридцать односпальных и двуспальных квартир от 32 до 68 квадратных метров с видом на море или на живописные, тропические склоны района Карон. Для удобства жителей в здании работает служба консьерж, зона отдыха на крыше с бассейном, тропическим садом и видом на море, лаундж зона с видом на тропический лес, тренажерный зал, элегантное лобби, круглосуточная охрана.
В апартаментах: Интерьеру апартаментов присущ азиатский стиль с элементами минимализма и чертами тропической зелени, гармонирующей в окружающем пространстве зеленых холмов. Дизайнера проекта уделили много внимания проектированию деталей интерьера создающих ощущение роскоши.
Карта
Аэропорт: 40 мин
Патонг: 10 мин
Торговый центр: 15 мин
Супермаркет: 5 мин
Рестораны: 5 мин
Госпиталь: 10 мин
Гольф-клуб: 10 мин
Яхт-клуб: 25 мин
Места поблизости
Большой Будда
Пхукет Саймон Кабаре
Пляж Ката
Мини-гольф Dino Park и ресторан
Ночной рынок Карон
Храм Суван Кхири Кхет
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City Garden Pattaya - это изысканный кондоминиум класса люкс, расположенный в самом сердце Паттайи.
Уникальное расположение в центре города создает максимальный комфорт и удобство для проживания.
Кондоминиум состоит из пяти зданий высотой в восемь этажей. Общее количество квартир в жилом комплексе 366 единиц с различным наполнением и площадью.
Уникальное в современном стиле здание остается простым и продуманным до мелочей. Обставлено хорошо подобранной мебелью ведущих брендов с европейской кухней, способной удовлетворить любые потребности.
Отличная локация комплекса располагает к путешествию, так как проект окружен торговыми центрами, магазинами, ресторанами, ведущими универмагами и всего в нескольких шагах от ночных клубов.
Проект оборудован полным спектром удобств, таких как бассейн на крыше, фитнес-центр, сауна и многое другое.
Расстояние до пляжа составляет всего 700 метров!
Вокруг комплекса каждый найдет для себя все необходимое для комфортного проживания и отдыха.
Квартирный комплекс включает в себя развитую внутреннюю инфраструктуру.
Для проживающих доступны следующие привилегии:
- Бассейн
- Терраса для загара
- Тропические сады
- Тренажерный зал
- Сауна
- Зона барбекю
- Магазин
- Ресторан
- Услуга уборки квартир
- Прачечная
- Система электронного доступа в здание
- Круглосуточное видеонаблюдение
- Охрана 24/7
- Парковка
- Скоростной лифт
- Интернет, WI-FI
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту
Качественная встраиваемая бытовая техника
Видеонаблюдение и круглосуточная охрана
Преимущества
Управление арендой: опционально
Гарантия обратного выкупа через 5 лет
Расположение и объекты поблизости
Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.