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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$74,418
;
17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26514
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463137
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Кондоминиум в курортном стиле состоит из 5 зданий и располагает широким выбором удобств:

  • зеленый лесопарк
  • зоны отдыха
  • сад
  • бассейны
  • солнечная терраса
  • детский бассейн
  • зеленая лужайка
  • зона барбекю
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • сауна
  • спа
  • коворкинг
  • игровая комната
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с главной дорогой, больницей, международной школой и торговыми центрами.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$74,418
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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