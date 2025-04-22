Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд

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Предлагаются виллы и апартаменты с террасами.
Некоторые квартиры меблированы.
Дома имеют собственные бассейны и парковочные места.
Резиденция с панорамным видом располагает красивым садом, круглосуточной охраной, видеонаблюдением, 26-метровым инфинити-бассейном, тренажерным залом, студией йо…
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто желает наслаждаться роскошной жизнью с видом на море, ценит комфорт и экологический подход. Отлично подходит для семей, пар и инвесторов.
О локации:
Расположенный в живописном районе Кату, непосредственно …
Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общес…