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Жилой комплекс Жилой комплекс с 5-звездочный инфраструктурой, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$67,772
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12
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Описание Описание
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ID: 26519
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463147
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Комплекс состоит из 3 зданий с 588 квартирами и располагает богатой инфраструктурой:

  • зеленые зоны
  • бар
  • коворкинг
  • музыкальная студия
  • джакузи
  • бассейны
  • сад
  • тренажерный зал
  • общая кухня
  • конференц-зал
  • кинотеатр
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена рядом со всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с 5-звездочный инфраструктурой, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$67,772
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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