Жилой комплекс Жилой комплекс с 5-звездочный инфраструктурой, Бангкок, Таиланд

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Местоположение: The Ozone Oasis расположен в районе Бангтао, Пхукет.
Расстояние до пляжа: 2,8 км
Окончание строительства: 2 квартал 2026 года
Этажность: 8 этажей
Количество квартир: 328
Описание:
Жилой комплекс "The Ozone Oasis" находится в престижном районе Лагуна, известном своим в…
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 7 малоэтажных зданий с кондоминиумами. Предлагаются 1, 2 и 3-комнатные апартаменты. Архитектура современная и элегантная, с использованием премиальных материалов. Высокие оконные проемы обеспечивают светлые …
Aura Condominium — уникальный жилой комплекс, расположенный на юге острова Пхукет. Он представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, функционала и комфорта, созданное для тех, кто ценит высокий уровень жизни и непревзойденные виды на тропические пейзажи и бирюзовые воды Андаман…