Вилла FLOW

Продаются уютные одноэтажные дома FLOW в зеленом районе Понг — ваш идеальный дом у моря всего в 10 минутах езды!

Возможна рассрочка на 3 месяца!

Современные дома с тремя спальнями и продуманной планировкой — это гармония комфорта и природы. Просторные светлые помещения, качественная отделка и приватность участка создают атмосферу уюта, а близость к морю делает этот проект отличным выбором как для жизни, так и для инвестиций.

Удобства: полностью готовая чистовая отделка (стены, полы, освещение, розетки), 3 кондиционера, межкомнатные деревянные двери, шторы, парковка на 2 автомобиля + дополнительная опция постройки бассейна 3×8 м, возможна меблировка.

Идеальное расположение в Понге:

- тихий зеленый район — спокойная атмосфера, свежий воздух;

- усего 10 минут на машине до пляжа — легкий доступ к морю;

- 5 минут до супермаркетов, кафе и ресторанов;

- 10-15 минут до клиник и аптек;

- удобный выезд на основные трассы — быстро до Паттайи и других ключевых точек.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.