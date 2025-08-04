Вилла FLOW

  1. Realting.com
от
$113,590
;
4
ID: 27446
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Продаются уютные одноэтажные дома FLOW в зеленом районе Понг — ваш идеальный дом у моря всего в 10 минутах езды! 
Возможна рассрочка на 3 месяца!

Современные дома с тремя спальнями и продуманной планировкой — это гармония комфорта и природы. Просторные светлые помещения, качественная отделка и приватность участка создают атмосферу уюта, а близость к морю делает этот проект отличным выбором как для жизни, так и для инвестиций.

Удобства: полностью готовая чистовая отделка (стены, полы, освещение, розетки), 3 кондиционера, межкомнатные деревянные двери, шторы, парковка на 2 автомобиля + дополнительная опция постройки бассейна 3×8 м, возможна меблировка.

Идеальное расположение в Понге:

- тихий зеленый район — спокойная атмосфера, свежий воздух;
- усего 10 минут на машине до пляжа — легкий доступ к морю;
- 5 минут до супермаркетов, кафе и ресторанов;
- 10-15 минут до клиник и аптек;
- удобный выезд на основные трассы — быстро до Паттайи и других ключевых точек.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

