Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9

Бангкок, Таиланд
от
$118,620
7
Дата обновления: 19.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок
  • Метро
    Phetchaburi (~ 1000 м)
  • Метро
    Phra Ram 9 (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    47

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Nue Epic Asok-Rama9 – идеальная инвестиция в сердце Бангкока!
Современный кондоминиум с высоким доходом от аренды и выгодной ценой!

Это премиальный жилой комплекс из четырех башен с более чем 3,107 квартирами, сочетающий комфорт, стиль и выгодное расположение. Проект идеально подходит для тех, кто ценит удобство, развитую инфраструктуру и высокий потенциал роста стоимости недвижимости.

Роскошные удобства: сад на крыше, 3 бассейна, беговая дорожка, современный фитнес-зал, йога-студия, зона гольфа, зоны для домашних животных: бассейн, парк, салон, коворкинг, прачечная, Grab & Go, Sky Lounge с панорамным видом.

Выгодное расположение:
- 550 м до станции метро Rama 9;
- 5 мин до Central Rama 9, Fortune Town;
- рядом торговые центры: Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus’s;
- близко к ведущим больницам: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;
- удобный выезд на скоростную трассу Si Rat (до аэропорта Суварнабхуми).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

