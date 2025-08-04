Жилой комплекс Nue Epic Asok-Rama9

Nue Epic Asok-Rama9 – идеальная инвестиция в сердце Бангкока!

Современный кондоминиум с высоким доходом от аренды и выгодной ценой!

Это премиальный жилой комплекс из четырех башен с более чем 3,107 квартирами, сочетающий комфорт, стиль и выгодное расположение. Проект идеально подходит для тех, кто ценит удобство, развитую инфраструктуру и высокий потенциал роста стоимости недвижимости.

Роскошные удобства: сад на крыше, 3 бассейна, беговая дорожка, современный фитнес-зал, йога-студия, зона гольфа, зоны для домашних животных: бассейн, парк, салон, коворкинг, прачечная, Grab & Go, Sky Lounge с панорамным видом.

Выгодное расположение:

- 550 м до станции метро Rama 9;

- 5 мин до Central Rama 9, Fortune Town;

- рядом торговые центры: Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus’s;

- близко к ведущим больницам: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;

- удобный выезд на скоростную трассу Si Rat (до аэропорта Суварнабхуми).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.