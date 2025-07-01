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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и пространством для коворкинга, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$307,625
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9
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Описание Описание
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ID: 26666
ID новостройки на Realting
In CRM: 2466288
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Насладитесь спокойном ритмом жизни в курортном кондоминиуме, который сделает каждый ваш день по-настоящему выдающимся. Здесь органично сочетаются природа и любые удобства, которые вы только можете пожелать.

Все грани дизайна, будь то архитектура, фасад или интерьеры, выходят на новый уровень - от четких безошибочных линий до натуральных текстур.

Удобства:

  • лобби
  • полностью оборудованный фитнес-центр
  • зал для пилатеса
  • бассейн с гидротерапией
  • общий сад с зонами отдыха
  • органическая ферма
  • пространство для коворкинга
  • конференц-зал
  • сауна
  • парк для домашних животных
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Здесь жильцы могут насладиться идеальной гармонией безмятежной природы и преимуществами городской жизни, находясь в легком доступе от ведущих школ, больниц и всей необходимой инфраструктуры.

Кроме того, имеется удобное транспортное сообщение с оживленным развлекательным районом Ekkamai-Thonglor и кипящим жизнью коммерческим районом Бангкока.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и пространством для коворкинга, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$307,625
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