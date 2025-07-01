Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и пространством для коворкинга, Бангкок, Таиланд

Насладитесь спокойном ритмом жизни в курортном кондоминиуме, который сделает каждый ваш день по-настоящему выдающимся. Здесь органично сочетаются природа и любые удобства, которые вы только можете пожелать.
Все грани дизайна, будь то архитектура, фасад или интерьеры, выходят на новый уровень - от четких безошибочных линий до натуральных текстур.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.Расположение и объекты поблизости
Здесь жильцы могут насладиться идеальной гармонией безмятежной природы и преимуществами городской жизни, находясь в легком доступе от ведущих школ, больниц и всей необходимой инфраструктуры.
Кроме того, имеется удобное транспортное сообщение с оживленным развлекательным районом Ekkamai-Thonglor и кипящим жизнью коммерческим районом Бангкока.