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Высотная резиденция с бассейном и зонами отдыха в фешенебельном районе Бангкока, Таиланд

Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€265,397
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19
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О комплексе

Резиденция располагает клубом и коворкингом, зонами отдыха, террасой с бассейном, фитнес-залом, игровой комнатой, садами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом фешенебельном центральном районе Бангкока - Тонглор.

Местонахождение новостройки
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

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Высотная резиденция с бассейном и зонами отдыха в фешенебельном районе Бангкока, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€265,397
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