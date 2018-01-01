Высотная резиденция с бассейном и зонами отдыха в фешенебельном районе Бангкока, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €98,154

28–88 м² 4

Сдача в: 2023

❖ Стоимость: Квартира - студия 28,4 м² от 105К $ 1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К $ 2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К $ 2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $ Также доступны для покупки и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно. ❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г. ❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет При стоимости квартиры в 105К $ ежегодный доход составит от 7,3К $. ❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды. ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход). ❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на 2 года. *При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹 Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой. 🔹Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу. На территории: Лобби; Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха; Ресторан; Бар; Спортивный зал; Детская игровая комната; Электронная система доступа; Парковка; Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально. Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB за 1 м² Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС