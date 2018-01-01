Высотная резиденция с бассейном и зонами отдыха в фешенебельном районе Бангкока, Таиланд

Пхукет, Таиланд
28–88 м²
4
Сдача в: 2023
❖ Стоимость:
Квартира - студия 28,4 м² от 105К $
1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К $
2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К $
2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $
Также доступны для покупки и другие площади.
* На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.
❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г.
❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон.
❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет
При стоимости квартиры в 105К $ ежегодный доход составит от 7,3К $.
❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды.
❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).
❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.
❖ Рассрочка на 2 года.
*При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.
Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.
Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.
❖ Возможно дистанционное оформление сделки
❖ Возможна оплата критовалютой
❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)
❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%
❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.
❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.
🔹 Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой.
🔹Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу.
На территории:
Лобби;
Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха;
Ресторан;
Бар;
Спортивный зал;
Детская игровая комната;
Электронная система доступа;
Парковка;
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Процедура оформления сделки:
Резервация (задаток/депозит) - 3К $
* Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.
** Депозит невозвратный
Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.
1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации
Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.
Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца.
** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.
Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):
Регистрация права собственности:
Freеhold - 6,3%
Leasehold - 1,1%
Установка счетчиков воды и света - 600 $
Капитальный ремонт - 500 THB за 1 м²
Ежегодные платежи:
Обслуживание общих территорий - 60 THB за 1 м²
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