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Muse

Испания,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
museselection.es/
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

Музыка Недвижимость - это бутик роскошного агентства недвижимости на Коста-дель-Соль со штаб-квартирой в Марбелье. Мы помогаем международным покупателям приобретать элитные виллы, квартиры и новостройки через Золотую Милю, Сьерра-Бланку, Нуэву-Андалусию, Бенахавис, Эстепону и более широкое побережье.

Мы работаем путем курирования, а не объемом. Собственный механизм выбора ИИ соответствует каждому клиенту подходящей недвижимости, поддерживаемой многоязычной командой (английский · испанский · русский) и доступом к эксклюзивным внерыночным и прямым спискам разработчиков. От первого просмотра до нотариуса мы обрабатываем каждый шаг - юридический, финансовый и послепродажный - поэтому покупка на Коста-дель-Соль не требует усилий.

Услуги
  • Prime перепродажа и продажи новых разработок на побережье Коста-дель-Соль
  • Эксклюзивные возможности вне рынка и разработчика
  • Сопоставление имущества с помощью ИИ и кураторские выборы
  • Представительство покупателя и переговоры
  • Золотая виза и инвестиционная недвижимость
  • Юридическая, ипотечная и налоговая координация через надежных партнеров
  • Управление недвижимостью и послепродажная поддержка
  • Многоязычное обслуживание: английский · испанский · русский
Наши партнеры
1 агент

Медиаконтент

Discover the TOP Luxury Features of a Brand New Villa | Marbella | Tour by Muse Real Estate
Квартиры
Смотреть все 4 651 объект
Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
2-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 2 кровати · 2 ванны · 153 м2 пост…
$722,904
Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
3-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · построено 1…
$774,133
Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
2-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 2 кровать · 1 ванна · 76 м2 построено. Компания…
$369,990
Квартира 3 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 3 спальни
Дос-Эрманас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
3-комнатная квартира на продажу в Фуэнхироле. 3 кровать · 2 ванны · 125 м2 построено. Компан…
$795,763
Дома
Смотреть все 3 321 объект
Дом 6 спален в Benahavis, Испания
Дом 6 спален
Benahavis
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 980 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в La Zagaleta. 6 кровать · 6 ванна · построено 980 м2. Компан…
$7,97 млн
Дом 4 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Дом 4 спальни
Дос-Эрманас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Эстепоне. 4 кровати · 4 ванны · 350 м2 построено. Компания …
$1,42 млн
Дом 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Толоксе. 2 кровати · 2 ванны · 119 м2 построено. Компания …
$86,521
Дом 7 спален в Benahavis, Испания
Дом 7 спален
Benahavis
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Бенахависе. 7 кровать · 5 ванна · 700 м2 построено. Компани…
$7,39 млн
Наши агенты за границей
MAXIM BYKOV
MAXIM BYKOV
7 972 объекта
Агентства рядом
Bennecke
Испания, Торревьеха
Жилая недвижимость 1383
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурн…
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Freshber Levante S.L.
Испания, Аликанте
Жилая недвижимость 2
Наша компания Alicante-house осуществляет свою деятельность по продаже и аренде недвижимости в провинции Аликанте (Коста-Бланка) и прилегающих городах уже более трех лет.  Итак, Вы решили сменить шумный мегаполис на тихий городок на Средиземноморском побережье или задумались о покупке дач…
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Cleox Inversiones
Испания, Марбелья
Год основания компании 2002
Жилая недвижимость 17 Земельные участки 1
Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-…
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Solanaspain
Испания, автономное сообщество Валенсия
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 341 Долгосрочная аренда 3
Solana Spain — команда настоящих специалистов, занимающихся недвижимостью в Аликанте. Мы работаем и развиваемся на Коста-Бланке (Аликанте). Предлагаем широкий спектр услуг, направленных на оказание помощи в решении ваших задач. Ответим на интересующие вас вопросы.
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ALBAMAR Group
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Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 193 Коммерческая недвижимость 9 Земельные участки 4
Агентство недвижимости ALBAMAR Group – компания с 9-летним опытом работы в сфере недвижимости. На сегодняшний день наша компания - это крупная сеть агентств недвижимости по всей Испании Наши офисы располагаются в 8 городах: Барселона, Мадрид, Валенсия, Бенидорм, Аликанте, Торревьеха, М…
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