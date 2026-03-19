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Жилой квартал The Place by Alcazaba Lagoon

Casares, Испания
от
$715,582
;
17
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ID: 39400
ID новостройки на Realting
In CRM: 1241724376
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

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The most exclusive residential complex, offering 38 spacious 2-, 3- and 4-bedroom apartments with modern aesthetics, custom furnishings and luxurious finishes. Homes crafted to embrace the Mediterranean lifestyle Ground floor apartments feature large gardens and private plunge pools, all apartments come with an optional terrace jacuzzi, and top floors boast a solarium with a private pool. Common areas in an elegant atmosphere A gym equipped with advanced technology, a state-of-the-art spa offering a variety of treatments and a modern sauna for relaxation and detoxification. Access to all Alcazaba Lagoon’s amenities Residents can also enjoy various sports and leisure activities at the Crystal Lagoon, including kayaking, paddle surfing, volleyball, restaurant, beach chiringuito, the new chill-out zone, and more. A privileged setting surrounded by nature, multiple golf courses and fantastic beaches that you will fall in love with every day!

Местонахождение на карте

Casares, Испания

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Жилой квартал The Place by Alcazaba Lagoon
Casares, Испания
от
$715,582
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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