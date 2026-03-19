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Жилой квартал Core Higueron

Benalmadena, Испания
от
$1,31 млн
;
8
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ID: 39335
ID новостройки на Realting
In CRM: 54260492
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Адрес
    Calle Pamplona

О комплексе

Перевод
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New project in the hills above Fuengirola offering spacious, bright properties built and finished to the highest standards with top quality materials. These stunning 2- and 3-bedroom apartments and penthouses offer stunning views of the coast due to their elevated position. These views can be enjoyed from the generous terraces that extend these homes. The communal areas of this project are impressive and include two infinity pools, fully equipped gymnasium, and a spa. You will also find paddle tennis courts and a private putting green. All of this is set within a large area of landscaped gardens and green areas. Bright, open plan layouts integrate the living/dining space with the modern equipped kitchen. A perfect space for living and entertaining. The properties include underground parking and a storage room. This unique environment allows its residents to indulge in the natural beauty of the coastline and the charm of the sea, creating a truly unforgettable and enriching experience.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Жилой квартал Core Higueron
Benalmadena, Испания
от
$1,31 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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