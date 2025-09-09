  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Малага
  4. Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания

Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания

Малага, Испания
от
$286,066
;
19
Оставить заявку
ID: 27613
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Malaga Costa del Sol
  • Город
    Малага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги

Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные историческими памятниками, музеями и культурными достопримечательностями. Жизнь в этом районе означает погружение в атмосферу искусства, истории и средиземноморского колорита.

Квартиры на продажу в Малаге отличаются превосходным расположением. Пляж Ла-Малагета с золотистым песком находится всего в 1 км от комплекса, а международный аэропорт Малаги — в 9 км. Для любителей гламурного отдыха Коста-дель-Соль, Пуэрто-Банус — всего в 54 км, а Марбелья — в 47 км, что позволяет легко сочетать городской комфорт с отдыхом на побережье.

Общие зоны комплекса спроектированы для максимального удобства и отдыха. На крышах зданий располагаются бассейны, террасы для загара и зоны отдыха, где жильцы могут насладиться панорамными видами на город. Также предусмотрены озелененные пространства и частная подземная парковка.

Внутри квартир — идеальное сочетание современного дизайна и уюта. Просторные окна и открытая планировка создают атмосферу наполненности светом, а высококачественная отделка и стильные кухни придают пространству функциональность и элегантность. Просторные террасы и балконы расширяют жилую площадь и позволяют наслаждаться мягким андалузским климатом в любое время года.


AGP-01006

Местонахождение на карте

Малага, Испания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,41 млн
Жилой комплекс Thiar Village
Orihuela, Испания
от
$311,136
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$368,472
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,71 млн
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте
Finestrat, Испания
от
$465,005
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$286,066
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$323,738
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Pilar de la Horadada, Испания
от
$429,688
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации