  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы

Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы

Фуэнхирола, Испания
от
$965,327
;
16
Оставить заявку
ID: 27846
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами

Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой и оживленной атмосферой круглый год. Фуэнхирола предлагает широкий выбор магазинов, ресторанов и баров, отличные учебные заведения и медицинские учреждения, многочисленные поля для гольфа, водные виды спорта и культурные достопримечательности, такие как крепость Соайль и зоопарк Bioparc Fuengirola. Последней тенденцией на местном рынке недвижимости является стремление к роскоши: покупатели ищут эксклюзивное жилье с удобствами премиум-класса.

Квартиры в Фуэнхироле отличаются выгодным расположением: они находятся на границе трех муниципалитетов – Фуэнхиролы, Михаса и Бенальмадены – и имеют отличный доступ к главной автомагистрали A7. Местные магазины, известный ресторан и супермаркет находятся в нескольких минутах ходьбы. Проект расположен в 2,5 км от местных песчаных пляжей и остановки местного поезда, в 3,5 км от Бенальмадена Пуэбло, в 8 км от центра Фуэнхиролы, в 16 км от международного аэропорта Малаги и в 35 км от Марбельи и Пуэрто Бануса.

Роскошный комплекс расположился на возвышенном участке с видом на побережье и Средиземное море. «Зеленый» подход к строительству и проектированию этого проекта приведет к получению труднодостижимого сертификата BREEAM – международно признанного метода оценки и экологической сертификации зданий. Проект представляет собой частный закрытый комплекс с исключительными удобствами на территории: обширные зеленые зоны, открытые бассейны для взрослых и детей, оздоровительная зона, место для пикников и барбекю, садовая зона с фермерским рынком, центр для проведения деловых встреч и совещаний, сауна. Кроме того, владельцам будет выдана платиновая карта, которая позволит получить доступ к ряду эксклюзивных предложений и льгот в штаб-квартире макросообщества – 5* спортивном клубе и спа-отеле Hilton.

Этот проект – шедевр современной жизни, сочетающий в себе энергоэффективность, первоклассную отделку, захватывающие виды на море и просторные террасы. Здесь гармонично сочетаются роскошь и экологичность, что делает эти апартаменты идеальными для тех, кто ценит стиль и ответственный подход к жизни. Эти роскошные апартаменты будут оснащены кондиционерами, полами с подогревом, 2 парковочными местами с зарядным устройством для электромобилей, кладовой, встроенными и оборудованными кухнями от итальянского бренда, приложением для круглосуточного консьерж-сервиса и системой домашней автоматизации.


AGP-00909

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте
Finestrat, Испания
от
$570,956
Жилой комплекс Thiar Village
Orihuela, Испания
от
$311,136
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$1,06 млн
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$420,270
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$476,777
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$965,327
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$323,738
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$700,451
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в благоустроенном комплексе рядом с пляжем, всего в 5 минутах езды от моря.AGP-00528
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Orihuela, Испания
от
$353,168
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации