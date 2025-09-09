  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Малага
  4. Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания

Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания

Малага, Испания
от
$419,093
;
19
Оставить заявку
ID: 27617
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Malaga Costa del Sol
  • Город
    Малага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги

Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные историческими памятниками, музеями и культурными достопримечательностями. Жизнь в этом районе означает погружение в атмосферу искусства, истории и средиземноморского колорита.

Квартиры на продажу в Малаге отличаются превосходным расположением. Пляж Ла-Малагета с золотистым песком находится всего в 1 км от комплекса, а международный аэропорт Малаги — в 9 км. Для любителей гламурного отдыха Коста-дель-Соль, Пуэрто-Банус — всего в 54 км, а Марбелья — в 47 км, что позволяет легко сочетать городской комфорт с отдыхом на побережье.

Общие зоны комплекса спроектированы для максимального удобства и отдыха. На крышах зданий располагаются бассейны, террасы для загара и зоны отдыха, где жильцы могут насладиться панорамными видами на город. Также предусмотрены озелененные пространства и частная подземная парковка.

Внутри квартир — идеальное сочетание современного дизайна и уюта. Просторные окна и открытая планировка создают атмосферу наполненности светом, а высококачественная отделка и стильные кухни придают пространству функциональность и элегантность. Просторные террасы и балконы расширяют жилую площадь и позволяют наслаждаться мягким андалузским климатом в любое время года.


AGP-01006

Местонахождение на карте

Малага, Испания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$606,273
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$982,986
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте
Finestrat, Испания
от
$441,461
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Orihuela, Испания
от
$353,168
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$412,030
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$419,093
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$755,780
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Показать все Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
от
$353,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным. Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком. Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант. С собственной террасы вы с…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Показать все Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Finestrat, Испания
от
$518,032
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 106–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс SEAVIEW 6, расположенный в престижной зоне Коста-Бланки, предлагает уникальное сочетание природной красоты и городского комфорта. В окружении гор и с потрясающим видом на Средиземное море, комплекс обеспечивает спокойную атмосферу. В то же время, он находится всего в нескольки…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации