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Виллы с бассейном в Каталония, Испания

Lower Emporda
37
Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Selva
11
Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Sant Antoni
6
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Sitges
3
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Площадь 347 м²
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Барселона, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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