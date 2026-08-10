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Виллы в Таррагоне, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Таррагона, Испания
Вилла
Таррагона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Эксклюзивная вилла на продажу в Эльс Боскос, ТаррагонаВеликолепная трехэтажная вилла на прод…
$876,869
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Вилла в el Perello, Испания
Вилла
el Perello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
$705,088
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Вилла в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Вилла
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом в клас…
$1,86 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Cambrils, Испания
Вилла
Cambrils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в Камбрильсе, Таррагона. Этот уютный дом площадью 310 квадр…
$755,242
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Параметры недвижимости в Таррагоне, Испания

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