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Виллы в Tossa de Mar, Испания

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13 объектов найдено
Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Дом с великолепным видом на море в городе Тосса де Мар. Дом расположен в привилегированной у…
$1,83 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
100% приватность!!! Прекрасная вилла в урбанизации города Тосса де Мар с большой территорией…
$2,94 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 3 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
$953,262
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Вилла 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, SANTA MARIA DE LLORELL, продажа ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И ТУ…
$630,435
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Вилла в Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Вилла в урбанизации города Тосса де Мар c панорамным видом на море на побережье Коста Брава.…
$917,910
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TekceTekce
Вилла в Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Красивый дом с туристической лицензией, расположенный внутри крепостной стены в Тосса-де-Мар…
$414,802
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Мы представляем уникальную виллу с видом на море в урбанизации Кала Каньельес в Льорет-де-Ма…
$2,09 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 696 м²
Красивая резиденция со средиземноморским шармом в тихой урбанизации Кала Канейяс города Льор…
$848,195
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 379 м²
Дом с великолепным видом на море в городе Тосса де Мар. Дом расположен в привилегированной у…
$3,49 млн
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Вилла в Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Современная вилла с панорамным видом на море в закрытой урбанизации городе Тосса де Мар - Са…
$2,96 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
На территории Martossa вы не увидите многоквартирных зданий – здесь только виллы, разбросанн…
$3,83 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НА КОСТА БРАВА! Дом с действующей туристической лицензией В прести…
$894,672
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