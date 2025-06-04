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Виллы в Gava, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава.  Расстояние до центра Барселоны 25 м…
$1,37 млн
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$2,92 млн
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$3,32 млн
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