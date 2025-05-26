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Виллы в Бадалоне, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 2 000 м²
Дорога сюда из Барселоны займет всего 20 минут. И вот Вы в уютном месте под названием Мас Ра…
$9,12 млн
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Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Дом вставка в городе Бадалона - ближайший пригород Барселоны. Расположен в 300 метрах от мор…
$854,767
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Параметры недвижимости в Бадалоне, Испания

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