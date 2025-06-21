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Виллы в Sant Andreu de Llavaneres, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Последние дома и таунхаусы в продаже в новом современном комплексе в городе Сант Анрес де Ль…
$1,50 млн
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
>Дом в стиле модерн с видом на море в городе Sant Andreu de Llavaneres на побережье Maresme.…
$4,50 млн
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Впечатляющий двухэтажный отдельно стоящий дом в престижном жилом районе Сант-Андреу-де-Льява…
$2,83 млн
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 332 м²
Цена снижена с 3 500 000 евро!!! Вилла с видом на море и гольф поля в элитном районе города …
$3,35 млн
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