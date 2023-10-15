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Виллы с видом на горы в Каталония, Испания
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37
Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Selva
11
Баш-Льобрегат
7
Martorell
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Sant Antoni
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Параметры недвижимости в Каталония, Испания
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