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Виллы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
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14 объектов найдено
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Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
7
5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
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Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
10
5
6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
4
1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
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Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
7
3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
3
918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
5
3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
4
600 м²
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
6
1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
5
350 м²
Стильная вилла с собственным садом, бассейном и просторными террасами. Расположение – тихий …
€1,90 млн
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Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
3
2
Прекрасный дом в респектабельном районе небольшого уютного городка S`Agaro . Дом общей пл…
€1,69 млн
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Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
5
600 м²
Окрестности прекрасно подходят для активного отдыха. Здесь есть потрясающе красивые пейзажи …
€2,45 млн
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