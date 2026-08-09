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Виллы в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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Кастель-Пладжа-де-Аро
18
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22 объекта найдено
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с панорамным видом на море и горы, в престижной урбанизации Mas Nou, Platja d’Aro (Cos…
$1,13 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
Оставить заявку
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Жемчужина, окруженная природой, где роскошь сочетается с абсолютным спокойствием.Расположенн…
$1,52 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 900 м²
Роскошный особняк рядом с пляжами Са Конка и Сан Поль - С'Агаро, Коста БраваИсключительное п…
$11,62 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Традиционный фермерский дом в 5 минутах от Плайя-де-Аро. Если вы хотите жить в традиционном…
$2,61 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 754 м²
Современный дом в уникальном месте в престижном городе Плайя де аро на побережье Коста Брава…
$12,20 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Дом в классическом стиле с панорамным видом на море в урбанизации города Плайя де Аро - Мас …
$3,43 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Стильная вилла с собственным садом, бассейном и просторными террасами. Расположение – тихий …
$2,06 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Две новые вилы в современном стиле в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Расстояние до м…
$2,21 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 726 м²
Вилла в первой линии моря с видом на пляж Са Конка в элитной урбанизации La Gavina города С'…
Цена по запросу
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Роскошный особняк рядом с пляжами Са Конка и Сан Поль - С'Агаро, Коста БраваИсключительное п…
$11,57 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Роскошная вилла построена в современном стиле с использованием качественных отделочных матер…
$1,57 млн
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Вилла 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Прекрасный дом в респектабельном районе небольшого уютного городка S`Agaro . Дом общей пл…
$1,67 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Великолепная вилла в продаже на побережье Коста Брава, расположенная в престижном жилом райо…
$3,49 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этот двухэтажный отдельно стоящий дом с садом и бассейном и отличной ориентацией на солнце р…
$580,956
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 511 м²
Масия в районе города Плайя де Аро на побережье Коста Брава. Дом был построен в 1972 году. Р…
$2,21 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Современная вилла в урбанизации Мас Ноу города Плайя де Аро. Расстояние до моря около 4 км. …
$1,37 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Смежный домик в Сагаро с прекрасной общественной зоной отдыха с бассейном и газонами для жит…
$671,585
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Прекрасная вилла в Сагаро в 500 метрах от пляжа в спокойной и приватной зоне. Площадь дома 4…
$1,45 млн
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Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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