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Виллы в Palafrugell, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Palafrugell, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
  Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км…
€1,06 млн
Realting.com
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