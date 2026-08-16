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Виллы в Palafrugell, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Llafranc, Испания
Вилла
Llafranc, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 785 м²
Дом в нескольких минутах от центра города Льяфранк на побережье Коста Брава. Огромная плоска…
Цена по запросу
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Вилла в Palafrugell, Испания
Вилла
Palafrugell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Дом в в классическом стиле с видом на море в городе Тамариу, который относится к муниципалит…
$1,22 млн
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Вилла в Palafrugell, Испания
Вилла
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Потрясающий дом в стиле рустико с великолепным садом вблизи в районе города Палафрюжель. Пос…
$1,45 млн
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