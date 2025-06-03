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Виллы в Castelldefels, Испания

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16 объектов найдено
Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 788 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$3,76 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Дом с видом на море в современном стиле в районе Бейямар города Кастельдефельс на побережье …
$4,45 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 719 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$2,56 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Дом в урбанизации Бейямар города Кастельдефельс. Дом построен в 1993 году и полностью отремо…
$1,94 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$792,320
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Монтмар. Расстояние до центра…
$1,58 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$1,58 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Современный дизайн, являющийся результатом комплексной реконструкции, проведенной с высочайш…
$1,82 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 840 м²
Дом с видом на море в современном стиле в районе Монтмар города Кастельдефельс на побережье …
$6,61 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Дом в районе Люминетес у моря в городе Кастельдефельс. Общая площадь дома 288 м.кв. В доме 4…
$1,43 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Смежный дом в городе Кастельдефельс, район Байшадор. Расстояние до центра Барселоны 25 км, р…
$1,08 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Дом в классическом стиле в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф.…
$5,42 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Абсолютно новый дом на завершающейся стадии строительства на Коста Гарраф с панорамным видом…
$3,02 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Ля Пинеда. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстоян…
$1,88 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Дом в нескольких минутах ходьбы от моря в районе Playa города Кастельдефельс на побережье Ко…
$2,45 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Дом в районе Монтмар города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$1,48 млн
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