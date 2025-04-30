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Виллы с террасой в Каталонии, Испания

Жирона
71
Льорет-де-Мар
19
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
16
Барселона
12
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35 объектов найдено
Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Большая вилла с видом на море в городе Кастель-Плайя де Аро, на побережье Коста Брава. Эта ф…
$1,16 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
$3,17 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
$1,25 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
$4,23 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
$4,73 млн
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Вилла в la Cellera de Ter, Испания
Вилла
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
$892,955
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Вилла в Gelida, Испания
Вилла
Gelida, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
$6,30 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
$1,94 млн
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
$1,89 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
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Вилла в Torre Valentina, Испания
Вилла
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
$1,78 млн
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Вилла в Sant Joan de Palamos, Испания
Вилла
Sant Joan de Palamos, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км о…
$1,11 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
$2,31 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 950 м²
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
$1,26 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Современная вилла 250 м2, построенная на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель д’Ар…
$1,00 млн
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Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
$619,816
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
$1,95 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
$686,588
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
ДОМ МАСИА Общие данные: Вид на горы и море с первого и второго этажа. Кондиционирование всег…
$1,89 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
$2,43 млн
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Вилла в Cassa de la Selva, Испания
Вилла
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
$1,73 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
$2,57 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» в …
$8,40 млн
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Вилла в Caldes de Malavella, Испания
Вилла
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
$840,428
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 75 м²
Загородный дом на 75 га земли, построенный в 1612 году. Полностью отреставрирован и превраще…
Цена по запросу
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Вилла в Caldes de Malavella, Испания
Вилла
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
$563,928
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Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Дом расположен в одном из самых живописных мест на побережье Коста Брава. Дом описывает уеди…
$525,267
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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